Cod galben de ploi in judetul Bihor

Potrivit ANM, codul galben de instabilitate atmosferica intra in vigoare la ora 17:00.In Banat, Crisana, Maramures, local in Transilvania si la munte vor fi perioade cu averse torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului si izolat grindina si vijelii. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 25...30 l/mp si izolat 40...50 l/mp.Avertizarea este valabila pana duminica dimineata la ora ... citeste toata stirea