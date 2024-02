Codul drepturilor si obligatiilor studentului, in dezbatere publica - Studiu de maxim opt ore

Ministrul Educatiei a lansat miercuri in consultare publica proiectul de ordin privind Codul drepturilor si obligatiilor studentului.Ca element de noutate este faptul ca fiecare universitate instituie un sistem de monitorizare a respectarii prevederilor Codului drepturilor si obligatiilor studentului, iar acesta este parte a sistemului de asigurare a calitatii, precizeaza ministerul, intr-o postare pe pagina de Facebook.De asemenea, se are in vedere reglementarea drepturilor specifice de ... citește toată știrea