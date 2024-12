Colectarea deseurilor, neschimbata in 2025

Chiar daca urmeaza mai multe zile nationale libere, colectarea deseurilor se va desfasura conform programelor cunoscute. Pubelele vor fi golite in zilele anuntate, dar Birourile de relatii cu clientii RER Vest vor fi inchise in zilele de 25, 26 decembrie, precum si in 1, 2 ianuarie, iar in zilele de 24 si 31 decembrie vor avea program scurt (orele 8-12).Totodata, RER Vest isi informeaza clientii ca succesiunea de golire a diferitelor fractii de deseuri va ramane aceeasi si in 2025. In Oradea, ... citește toată știrea