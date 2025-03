Colectezi bine, platesti mai putin! Ce inseamna sistemul "platesti cat arunci" si cum se aplica el in Zona Metropolitana Oradea

Clientii RER Vest sunt printre putinii din tara care depoziteaza si platesc facturi in functie de cat de bine colecteaza separat, iar asta pentru ca autoritatile au implementat sistemul "platesti pentru cat arunci".Ce inseamna acest instrument si care sunt regulile lui?Tarifele, stabilite de ADIPrincipiul "platesti pentru cat arunci" a fost introdus in legislatia romaneasca in anul 2018, cu scopul de a determina oamenii sa colecteze separat deseurile, astfel incat Romania sa se incadreze ... citește toată știrea