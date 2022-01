"Colectie" de fapte ilegale: Bihorean prins dupa ce ar fi comis patru furturi

Luni, 10 ianuarie, politistii Biroului de Combatere a Infractiunilor contra Patrimoniului din cadrul Politiei Municipiului Oradea au luat masura retinerii pentru 24 de ore, in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Bihor, fata de un bihorean banuit de comiterea infractiunii de furt calificat in forma continuata.Concret, politistii oradeni il banuiesc pe acesta ca, la 17 decembrie 2021, in intervalul orar 06:30 - 15:40, ar fi patruns prin escaladare si efractie intr-un imobil din ... citeste toata stirea