Colegiul din Vadu Crisului - Partener in proiectul "Primul student din familie"

Programul "Primul student din familie" are ca scop sprijinirea tinerilor din medii defavorizate sa acceseze educatia superioara, contribuind la reducerea decalajelor socio-economice dintre zonele urbane si cele rurale.Ministerul Educatiei, in colaborare cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a anuntat aprobarea a 68 de proiecte in cadrul apelurilor "Primul student din familie", finantate prin Programul Educatie si Ocupare.Valoarea totala a proiectelor depaseste 104 milioane de