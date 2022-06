Colegiul National "Octavian Goga" Marghita - Noi experiente in cadrul proiectului Erasmus+

In perioada 8-22 mai, s-a desfasurat a doua mobilitate in cadrul proiectului "Let's go IT: Pregatire internationala pentru o cariera mai buna", un proiect de mobilitati pentru formare profesionala VET.In cadrul acestei mobilitati, 16 elevi din clasa a XI-a A, profilul matematica-informatica, s-au deplasat, de data aceasta intr-o locatie noua, in Paphos, Cipru, fiind insotiti de doi profesori: Coras Zenovia Mirela, Bente Ioana Corina si un monitor, Sarca Simona Adriana. Implementat de o echipa ... citeste toata stirea