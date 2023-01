Comisar sef de la Imigrari, trimis in judecata de DNA Oradea

Procurorii anticoruptie oradeni au trimis-o in judecata, in stare de libertate, pe Anca Gabriela Oleniuc, fost comisar sef in cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari, Serviciul pentru Imigrari al judetului Bihor.DNA Oradea o acuza de doua infractiuni de abuz in serviciu - "daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit". In acelasi dosar a fost trimisa in judecata si o contabila pentru trafic de influenta. Din rechizitoriul procurorilor DNA Oradea ... citeste toata stirea