Comuna Cabesti are o scoala digitala!

Dupa cum promitea, cu cateva luni in urma, primarita Corina Ene, lucrarile de modernizare a Scolii Gimnaziale din Cabesti au fost finalizate pana la inceperea actualului an scolar. Inceputa in martie 2020, investitia trebuia terminata pana in septembrie anul trecut, dar, din cauza unor lucrari neconforme, termenul a fost prelungit.Cu toate acestea, vineri, 2 septembrie, scoala din Cabesti si-a deschis portile pentru cei care au dorit sa participe la redeschiderea uneia dintre cele mai moderne ... citeste toata stirea