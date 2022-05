Comuna din Bihor in care strazile sunt denumite ca in America

"Osorheiul e o comuna in plina extindere. Cred ca dupa recensamant vom depasi cifra de 10.000 de locuitori si vom fi a doua cea mai mare comuna dupa Sanmartin. In fiecare an se dau cel putin 300 de autorizatii de constructie", spune Ioan Gligor, primarul de Osorhei.In aceste conditii, Primaria Osorhei a preluat ieri inca trei strazi, dupa votarea proiectului de hotarare privind "Completarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Osorhei nr. 38/16.04.2014 referitoare la aprobarea ... citeste toata stirea