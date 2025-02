Comuna Vadu Crisului - Calendarul activitatilor culturale, educativ-sportive si religioase

Trecand in revista calendarul activitatilor culturale, sportive si religioase din comuna Vadu Crisului pentru anul 2025 observam ca sunt programe care au o continuitate, iar altele care comemoreaza doar un moment din viata localitatii.In istoria comunei Vadu Crisului, "Targul de la Vama Sarii" a devenit un reper istoric. Manifestare complexa si inedita in care traditiile istorice sunt readuse in actualitate, reprezinta o punte peste timp. Evenimentul a ajuns, in acest an, la editia cu numarul ... citește toată știrea