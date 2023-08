In data de 27 august, in localitatea Birtin, se organizeaza o intalnire cu fiii satului, cu ocazia implinirii a 810 ani de la atestarea documentara a satului si a 100 de ani de la infiintarea scolii primare din localitate.Satul Birtin face parte din comuna Vadu Crisului, fiind situat pe partea stanga a Crisului Repede, la doi km de la iesirea din defileu, la poalele muntilor Padurea Craiului. Din punct de vedere documentar, prima asezare atestata in perimetrul comunei Vadu Crisului este chiar ... citeste toata stirea