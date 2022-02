Comunicat de presa

S.C. FITNESS PROJECT S.R.L. cu sediul in Tilecus, judetul Bihor, strada Principala nr. 163, telefon 0359800814, inregistrata sub nr. J5/1887/2014 la oficiul Registrului Comertului, CUI/CIF 33886168, a implementat proiectului cu titlul: "GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU ACORDATE IMM-URILOR", co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare nr. M2-11219 din 13-08-2021 incheiat cu Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului ... citeste toata stirea