Concert cu 10 tenori si peste 1.300 de spectatori la Oradea - Pentru suflete de copii

Peste 1.300 de spectatori au participat sambata la unul din cele mai frumoase evenimente culturale organizate in Oradea. Un concert caritabil in care si-au demonstrat maiestria 10 tenori de pe cinci continente.Concertul "Muzica pentru viata" a fost un succes, atat ca numar de spectatori cat si ca prestatie artistica. Inca de la ora 20.00, cu o ora inainte de inceputul evenimentului, spectatorii au inceput sa intre in curtea cetatii. Organizatorii ii asteptau, indreptandu-i spre locul ales. ... citeste toata stirea