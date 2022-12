Concerte de colinde traditionale in tot judetul - ,,Bihorul colinda"

Un proiect inedit, intitulat "Bihorul colinda", ce va avea loc in perioada 10-8 decembrie, a fost initiat in premiera de Consiliul Judetean Bihor, cu scopul de a scoate la lumina obiceiurile, traditiile si valorile culturale specifice.Proiectul ,,Bihorul colinda" a fost prezentat marti, 6 decembrie, in cadrul unei conferinte de presa de Mircea Malan, vicepresedinte al Consiliului Judetean Bihor, Florica Bradu, artista de muzica populara si Horea Abrudan, inspector general al Inspectoratului ... citeste toata stirea