Concertul trupei Cargo la Bers Nova Oradea

Trupa timisoreana Cargo revine la Oradea vineri, 15 aprilie, de la ora 20:00, la Bers Nova Oradea. Se anunta vreme frumoasa pentru un concert in aer liber in care vor rasuna piesele "Aproape de voi", "Ploaia", "Nu mai am tigar", "Doi pasi", "Ziua Vrajitoarelor" sau "Anarhia".Infiintata la Timisoara in 1985, Cargo a revolutionat rockul romanesc inca de la primul album, "Povestiri din gara". Membrii trupei au cunoscut succesul cu albumul din 1995, "Destin" iar gloria absoluta in 1998, atunci ... citeste toata stirea