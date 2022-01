Concurs de eseuri istorice - Castigatorii

Muzeul Esarii Crisurilor Oradea - Complex Muzeal a derulat in luna ianuarie cea de-a doua editie a concursului online de eseuri istorice, cu tema "24 ianuarie din perspectiva mea istorica", destinat tinerilor de gimnaziu si liceu.Si aceasta editie s-a bucurat de succes in scoli, in concurs participand in total 97 de elevi din toata tara. In urma jurizarii lucrarilor primite, rezultatele sunt urmatoarele:Premii Gimnaziu: Locul I: Oana Maria Tomescu, cl. A V-a, Liceul Teoretic "Aurel Lazar" ... citeste toata stirea