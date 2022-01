Concurs de prevenire a bullying-ului

La 30 ianuarie este marcata, anual, Ziua Internationala pentru Nonviolenta in Scoala. In acest context, politistii Biroului Siguranta Scolara din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bihor in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Bihor demareaza un proiect pentru reducerea violentei fizice si psihologice in unitatile de invatamant preuniversitar din judet.Proiectul, care se desfasoara la nivel national, se adreseaza elevilor de gimnaziu si se va derula pe parcursul semestrului al ... citeste toata stirea