O noua editie a concursului "10 cu felicitari pentru colectarea separata" a fost lansata luni, 13 noiembrie, in cadrul unei conferinte organizate in curtea Liceului Teologic Penticostal Betel, care s-a umplut de copii dornici sa participe la acest eveniment educativ.Organizatorii doresc ca prin acest proiect sa constientizeze importanta reciclarii si a colectarii separate in mod corect a deseurilor reciclabile, precum si dezvoltarea spiritului ecologic in randul tinerilor prin participarea ... citeste toata stirea