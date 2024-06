Concursul National de Ecologie, Ecoturism si Protectia Mediului - ,,Floare de Lotus", la final

Cea de-a XXII-a editie a Concursului National de Ecologie, Ecoturism si Protectia Mediului ,,Floare de Lotus" s-a desfasurat la Oradea, in perioada 13-16 iunie 2024.In perioada 14-15 iunie, s-au desfasurat probele pentru sectiunea "Orientare si Miscare in natura", la care au participat concurenti din 14 judete: Arad, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Braila, Cluj, Calarasi, Constanta, Iasi, Maramures, Olt, Sibiu si Suceava.Proba de "Vanatoare de comori" s-a desfasurat in expozitia ... citește toată știrea