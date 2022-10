Conferinta de Turism Cultural European - Oradea, locul II

Ceremonia de decernare a Premiilor ECTN (European Cultural Tourism Network AISBL) a avut loc anul acesta la Krk, Croatia, in 20 octombrie.Cea de-a 15-a Conferinta de Turism Cultural European a avut ca tematica "Relansarea turismului european prin patrimoniu cultural si digitalizare" si a pozitionat Oradea pe locul al II-lea la categoria "Digitalizarea in turismul cultural sustenabil, catre destinatii inteligente".Decernarea premiilor se realizeaza inca din 2014 de catre ECTN in jurul unor ... citeste toata stirea