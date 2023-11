Sala de curs in care a conferentiat, miercuri, 22 noiembrie, profesorul Vaios Vaiopoulos, de la Universitatea din Atena, a fost plina. Atat de plina incat cativa studenti ai Facultatii de Istorie, Relatii Internationale, Stiinte Politice si Stiintele Comunicarii (FIRISPSC) a Universitatii din Oradea au urmarit conferinta stand in picioare."Mitul eroului - povestea lui Leandru intr-un context roman", cursul sustinut, in premiera, de oaspetele de la Universitatea Nationala si Capodistriana din ... citeste toata stirea