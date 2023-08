O femeie a avut nevoie de ajutorul pompierilor dupa ce a cazut in locuinta. Pompierii au intrat in apartamentul situat la etajul doi si au gasit-o pe pensionara constienta.Duminica, 6 august, in jurul orei 16.30, un apelant al numarului unic 112 solicita interventia echipajelor specializate ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor pentru salvarea unei septuagenare, semnaland faptul ca aceasta se afla intr-o situatie de urgenta. Pompierii militari din cadrul ... citeste toata stirea