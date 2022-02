Continua sa scada numarul cazurilor din judet. Incidenta din Bihor, sub 10 cazuri la 1.000 de locuitori

Miercuri dimineata, in judetul Bihor se inregistrau 1.203 cazuri active, in scadere cu 71 fata de ziua precedenta. Dintre acestia, 286 de pacienti erau internati in spitalele din Bihor. Numarul persoanelor izolate si carantinate este de peste 3.000.Potrivit datelor DSP Bihor, in ultimele 24 de ore au fost confirmate 204 cazuri noi, in timp ce 269 de pacienti au fost declarati vindecati.Din nefericire, patru pacienti infectati cu Covid-19 si-au pierdut viata.Incidenta cazurilor din judetul ... citeste toata stirea