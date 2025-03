Contract de aproape 100 de milioane de lei! Se cauta constructor pentru reabilitarea cladirii Facultatii de Medicina din Oradea

Cladire monument istoric si vizibil degradata, sediul Facultatii de Medicina si Farmacie din Oradea este cu un pas mai aproape de reabilitare.Compania Nationala de Investitii (CNI) a lansat, pe 18 martie, licitatia prin care cauta un proiectant si un executant pentru lucrarile ample care vizeaza modernizarea imobilului, in valoare de peste 91 milioane lei. Totodata, in cadrul santierului, podul FMF va fi reamenajat ca spatii de invatamant.Ofertele pot fi depuse pana in luna mai, iar ... citește toată știrea