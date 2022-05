Trei fotbalisti bihoreni au fost convocati pentru actiunile echipelor nationale din luna iunie. Pe lista celor 30 de fotbalisti chemati de selectionerul Edward Iordanescu se afla si atacantul George Puscas (Pisa). Bihoreanul este angrenat in aceasta perioada in play-off-ul de promovare in Serie A, unde Pisa va juca finala in dubla mansa cu AC Monza, in 26 si 29 mai.Tricolorii vor disputa ... citeste toata stirea