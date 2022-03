Convoiul rusesc care se indreapta spre Kiev se afla in impas

Departamentul american al Apararii afirma ca fortele rusesti au inregistrat progrese minore in ultimele 24-36 de ore, scrie BBC. Orasul Herson (sud) a fost ocupat de armata rusa. Populatia civila sufera, administratia oraselor intampina dificultati uriase in gestionarea situatiei. Germania livreaza arme in Ucraina.In special un convoi de trupe de 60 km care se indreapta spre Kiev a fost incetinit de luptatorii ucraineni si "ramane blocat", a declarat miercuri purtatorul de cuvant John Kirby. ... citeste toata stirea