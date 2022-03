Coordonator de joc pentru CSM CSU Oradea

Vicecampioana en-titre a Romaniei a anuntat joi transferul jucatorului sarb Strahinja Jovanovic (1,85 m 0 25 de ani). Coordonatorul de joc revine in Liga Nationala de Baschet Masculin, unde a evoluat in tricoul Stelei in sezonul 2019/2020.Dupa despartirea de gruparea bucuresteana, Strahinja Jovanovic a plecat in Polonia la Slask Wrocklaw in sezonul 2020/21, cucerind medalia de bronz, dupa care a facut pasul la Legia Varsovia.In calitatea de jucator al gruparii din capitala Poloniei, ... citeste toata stirea