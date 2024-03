Copii au asistat la demonstratii, au cunoscut cainii de serviciu si au primit sfaturi preventive - Ziua Politiei Romane

Pentru a marca Ziua Politiei Romane, politistii bihoreni au organizat, vineri, un eveniment dedicat in primul rand celor mici, care au fost asteptati in curtea Cetatii Oradea la demonstratii, exercitii cu cainii de serviciu si expozitii cu autoturismele sau armele din dotarea politistilor.Sute de copii au sarbatorit, alaturi de politistii bihoreni, Ziua Politiei Romane, un eveniment devenit deja traditie, fiind organizat in fiecare an in preajma datei de 25 martie. Politistii de prevenire ... citește toată știrea