Peste 2.500 de elevi de clasa intai au fost implicati de politistii de prevenire bihoreni in proiectul preventiv "Scoala Sigurantei Tedi", derulat, in judetul Bihor, pentru a opta oara, consecutiv.Pe parcursul anului scolar 2022-2023, Politia Romana impreuna cu Ministerul Educatiei, in parteneriat cu firma "Maspex Romania" a continuat Programul ,,Scoala Sigurantei Tedi", unul dintre cele mai ample programe educative derulate la nivel national, care-i invata pe elevii de clasa intai cum sa fie ... citeste toata stirea