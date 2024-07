Copii si adolescenti, asteptati de politisti la ateliere de informare - "Educatie pentru siguranta"

Ateliere de informare, utile pentru siguranta copiilor si adolescentilor sunt organizate pe parcursul intregii veri, in Parcul Libertatii, de politistii de prevenire din Bihor, in cadrul proiectului "Educatie pentru siguranta".Pentru o vacanta de vara in siguranta, politistii de prevenire din Bihor continua seria atelierelor de informare destinate copiilor, realizate in cadrul proiectului preventiv "Educatie pentru siguranta", derulat in parteneriat cu Fundatia Comunitara Oradea. Astfel, de ... citește toată știrea