Copiii beiuseni au sarbatorit Ziua Dunarii

In fiecare an, la 29 iunie, cele 14 tari din bazinul dunarean celebreaza unul dintre cele mai mari sisteme fluviale din Europa, sloganul "Descopera Dunarea!" fiind ales pentru aniversarea din 2022.Detinand, prin Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, presedintia Comisiei Internationale pentru Protectia Fluviului Dunarea, Romania acorda o atentie deosebita acestui eveniment.La fel ca in multe alte localitati din tara, si la Beius, a fost aniversata, chiar cu ceva timp inainte, pe 24 iunie, ... citeste toata stirea