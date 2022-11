Copiii din lagarul Al-Hol din Siria, o generatie pierduta - Inchisoare sub cerul liber

Organizatia non-guvernamentala Medici fara Frontiere (Medecins Sans Frontieres, MSF) a subliniat luni, intr-un raport, soarta tragica a copiilor din lagarul Al-Hol din Siria.In acest lagar sunt detinute familii de jihadisti, iar copii care duc lipsa de ingrijiri medicale si traiesc in violenta. Organizatia umanitara deplange in raport "o generatie pierduta", informeaza AFP.Coalitia internationala antijihadista si tarile care au cetateni detinuti in nord-estul Siriei "au esuat in obligatiile ... citeste toata stirea