Potrivit datelor DSP Bihor, in ultimele 24 de ore au fost efectuate 1.560 de teste, iar 320 dintre acestea au fost pozitive.Miercuri dimineata, in judetul Bihor erau 1.944 de cazuri active. 165 dintre acestia sunt internati in spitalele din Bihor.13 localitati bihorene inregistreaza o incidenta mai mare de 4 cazuri la 1.000 de locuitori. Cea mai mare incidenta este la Abram - 9,08 cazuri la 1.000 de locuitori.Echipe mixte de politisti si jandarmi au verificat 1876 de persoane carantinate ... citeste toata stirea