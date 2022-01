Covid-19 in Bihor: Mai multe vindecari decat cazuri noi

Conform bilantului DSP Bihor, in ultimele 24 de ore au fost confirmate 655 de cazuri noi de Covid-19, in timp ce 721 de pacienti au fost declarati vindecati.Cu toate acestea, incidenta din Oradea si localitatile invecinate a crescut din nou. Santandrei are o incidenta a cazurilor de 35,35 la mia de locuitori, in timp ce Sanmartin - 28,5‰, Paleu - 24,48‰ si Oradea 24,23‰.Duminica dimineata in judetul Bihor erau 7.554 de cazuri active.41 de amenzi in 24 de oreEchipe ... citeste toata stirea