COVID in Bihor: De 4 ori mai multe vindecari fata de cazurile noi raportate

Potrivit datelor furnizate de catre DSP Bihor, in ultimele 24 de ore au raportate 184 noi infectari de COVID, in baza prelucrarii a 776 de teste. Dintre acestea 23.7% au fost pozitive.Din pacate, in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 4 decese asociate COVID la pacienti internati in spitalele din judet. Numarul pacientilor internati la ATI a scazut cu 1 fata de ziua precedenta.O veste buna este faptul ca, de duminica si pana luni s-au vindecat de virus 770 de bihoreni, de 4 ori mai ... citeste toata stirea