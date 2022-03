Credinciosii ortodocsi sar in ajutorul refugiatilor ucraineni

Afluxul de refugiati ucraineni ne-a aratat valentele sociale, caritabile si puterea de mobilizare ale Bisericii Ortodoxe Romane. De la multimea credinciosilor pana la inaltii prelati, Biserica s-a pus in miscare pentru alinarea durerii si intampinarea nevoilor vecinilor ucraineni nevoiti sa plece in pribegie din fata furiei razboiului.In plus, Biserica Ortodoxa Romana a dovedit o foarte buna organizare a demersurilor de ajutorare a refugiatilor din Ucraina. De exemplu, in Eparhia oradeana ... citeste toata stirea