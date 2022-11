Crima in Irlanda! Un oradean si-a omorat logodnica, tot oradeanca: "Am avut un vis in care am visat ca o omoram si m-am trezit din vis si ea era moarta.."

Ioana Mihaela Pacala, o oradeanca in varsta de 30 de ani stabilita in Irlanda, a fost gasita moarta sambata seara, in apartamentul in care locuia, in Ratoath, potrivit publicatiei Irish Mirror. Politia are deja un suspect, Andrei Marian Dobra, in varsta de 33 ani, logodnicul Ioanei. Potrivit publicatiei Sunday World, barbatul s-ar fi aflat in apartament, sambata seara, cand echipajele de urgenta au ajuns la fata locului. In timpul audierilor, Andrei Dobra le-ar fi spus politistilor: "Imi pare ... citeste toata stirea