Potrivit informatiilor Bihon.ro, cei doi erau casatoriti si au impreuna doi copii. Inca nu sunt clare circumstantele in urma carora femeia l-a lovit in cap cu un par."Trupul barbatului a fost transportat la medicina legala pentru efectuarea necropsiei, iar procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au deschis un dosar penal pentru omor. "In cursul zilei de luni, 2 mai 2022, Inspectoratul Judetean de ... citeste toata stirea