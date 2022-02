Cristian Laza si-a dorit o iesire eleganta din pozitiile de conducere. Pur si simplu, in acest moment, ideile si principiile mele nu mai coincid cu cele ale conducerii partidului. Il respect pe domnul presedinte Mang, dar am inteles ca opiniile mele nu conteaza si atunci nu am vrut ocup niste pozitii de conducere numai de dragul de a fi acolo.Pot sa promit insa, public, ca niciodata ... citeste toata stirea