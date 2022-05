Cristian Luput si-a gasit angajament. Se va duela cu echipele bihorene in sezonul viitor

Ultima data in Liga 2 la Viitorul Pandurii Targu Jiu, antrenorul oradean Cristian Luput revine in circuitul fotbalistic. Vineri, antrenorul de 44 de ani a semnat contractul cu SCM Zalau si a fost prezentat oficial. Dupa doua sezoane in care a ratat promovarea, gruparea salajeana spera sa reuseasca acest lucru cu Luput pe banca tehnica."Este un antrenor care cunoaste seria si a antrenat mai multi ani in Liga 2. Consider ca este o alegere buna si avem doar recenzii bune despre el. Este un ... citeste toata stirea