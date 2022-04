Cseke Attila anunta alocarea catorva miliarde, de la buget, pentru firmele de constructii

Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a anuntat sambata la Oradea, alocarea a 5,2 miliarde de lei de la bugetul de stat, pentru a ajuta comunitatile locale sa duca la bun sfarsit contractele pentru proiectele de infrastructura, in contextul scumpirilor din ultima vreme."Avem un proiect de ordonanta de urgenta pentru ajustarea contractelor de lucrari publice de investitii si dorim ca saptamana viitoare sa finalizam proiectul. Am avut anul trecut, in august, ... citeste toata stirea