CSM CSU a fost invinsa de Dinamo, meciul decisiv va avea loc la Oradea

Sirul de noua victorii consecutive ale "leilor rosii" s-a frant brusc, in partida din deplasare cu Dinamo, contand pentru sferturile de finala al turneului play off. Infrangerea este suprinzatoare, tinand seama de forma ascendenta in care se gasea echipa noastra in ultima perioada. Esecul este suprinzator si prin proportiile sale. De asemenea, este foarte suparator faptul ca oradenii nu au putut reactiona la jocul dinamovistilor, care s-au aflat in avantaj pe tabela de marcaj pe tot parcursul ... citeste toata stirea