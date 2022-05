CSM CSU Oradea a castigat finala mica si a cucerit medaliile de bronz

CSM CSU Oradea a inregistrat o victorie fara drept de apel si in meciul de la Pitesti, scor 93-61, dupa ce castigase partida de la Oradea la un scor si mai consistent, 110-59. Echipa pitesteana a jucat din nou in formula incompleta, cu numai trei jucatori straini. "Leii rosii" si-au vazut de joc, distantandu-se decisiv pana la pauza mare, cand tabela indica scorul de 27-48. Gazdele au redus din handicap in sfertul trei, dar ecartul a luat proportii in secventa a patra a intalnirii. Rezultatul ... citeste toata stirea