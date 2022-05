CSM isi face sectie de sarituri in apa

Chiar daca oferta aquapark-ului oradean este ciuntita la inceput de sezon estival, prin restrictionarea accesului public la doua bazine, tariful de acces ramane neschimbat, a precizat primarul Florin Birta. El a argumentat in favoarea preluarii bazinului de sarituri si a celui de inot la CSM, demers consfintit prin vot, in sedinta Consiliului local din 26 mai."Acestea vor fi date in administrarea CSM pentru a fi folosite eficient. Bazinul de sarituri era mai mult inchis pentru siguranta celor ... citeste toata stirea