CSM Oradea s-a calificat la barajul pentru Liga Nationala

Divizionara A de handbal masculin CSM Oradea a castigat cu scorul de 32-27 meciul din deplasare cu CS Medgidia, contand pentru etapa a 14-a (ultima) din cadrul turneului play off promovare. In urma acestei victorii, echipa oradeana s-a clasat pe lolcul 3, asigurandu-si prezenta la barajul pentru promovarea in Liga Nationala.Meciul de la Medgidia a fost dominat de formatia noastra, care s-a aflat in permanenta la conducerea ostilitatilor. Dupa cateva minute echilibrate de dupa start, oradenii ... citeste toata stirea