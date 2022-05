CSM Oradea si-a surclasat adversara in primul meci al finalei mici

"Leii rosii" si-au trecut in cont o victorie facila in meciul inaugural al finalei pentru locul 3, trecand la pas de o formatie resemnata. FC Arges a venit la Oradea cu doar 10 jucatori, dintre care unul nu a jucat deloc si cu numai trei stranieri. In aceste conditii, echipa oaspete a fost o victima sigura, oferind o replica modesta. Acest fapt nu stirbeste insa meritele oradenilor, care si-au facut datoria pe teren, surclasandu-si realmente adversara.Toti au inscrisAntrenorul Cristian Achim ... citeste toata stirea