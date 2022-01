CSU Oradea confirma debutul de an foarte fast

Partida a contat pentru etapa a 12-a din Seria B a Diviziei A de handbal feminin.Cu exceptia primelor minute de joc, meciul a fost dominat de echipa oradeana, care s-a instalat la conducere in minutul 12, scor 5-4 (gol Abodi) si nu a mai cedat initiativa pana la final. Echipa antrenorului Sebastian Tudor a condus la pauza cu 15-12. In repriza secunda, gazdele au restabilit de cateva ori egalitatea, dar nu au putut sa treaca in avantaj. Echipa noastra s-a desprins in ultimul sfert de ora al ... citeste toata stirea