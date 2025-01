Cum crede presedintele Zelenski ca poate fi fortat Putin sa faca pace - Desfasurarea de trupe occidentale

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a estimat joi ca o eventuala desfasurare de trupe occidentale in Ucraina ar ajuta la 'fortarea Rusiei la pace' si a sustinut ca vede inceputul unei 'perioade de oportunitati' odata cu revenirea in curand a lui Donald Trump la Casa Alba, informeaza AFP.Se fac tot felul de supozitii in legatura cu posibile viitoare negocieri de pace dupa aproape trei ani de la declansarea invaziei ruse impotriva Ucrainei, in conditiile in care Trump a promis ca va ... citește toată știrea