Cum s-a produs accidentul mortal de langa Biharia

Accidentul a avut loc luni, 25 iulie, la ora 18:40, pe D.N. 19, in afara localitatii bihorene Biharia.Potrivit ofiterului de presa IPJ Bihor, Ioana Lascau, "un barbat de 51 de ani, din comuna Urdari, judetul Gorj, in timp ce conducea o autoutilitara cu remorca, dinspre Oradea inspre Biharia, intr-o curba deosebit de periculoasa, in imprejurari ce urmeaza a fi stabilite din cercetari, nu a adaptat viteza de deplasare la conditiile de drum, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a ... citeste toata stirea